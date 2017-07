Internetcriminaliteit verdient serieuzere aanpak

De landelijke recherche kondigde vorige week met veel aplomb aan dat ze een grote illegale marktplaats had weten over te nemen – in samenwerking met een aantal internationale vakbroeders. Het resultaat werd tijdens een persconferentie wereldkundig gemaakt.

De webstek Hansa, verstopt in het duisterste hoekje van internet, wordt veelal gefrequenteerd door mensen die op zoek zijn naar drugs, sieraden, gestolen creditcardgegevens en meer zaken die de eenvoudige kruidenier niet in zijn assortiment heeft. Zonder dat de bezoekers het wisten, had de landelijke recherche de site een poos in beheer, zodat ze in kaart kon brengen wie zich bezondigde aan criminele transacties.

Ik las hoe de zorgvuldige gecoördineerde missie werd gepresenteerd, aan de hand van tabellen en grafieken, soms een praktijkvoorbeeld, en vond het maar een aandoenlijk tafereel.

De organisatie was terecht trots op het resultaat. Maar er lag een diepe frustratie onder het enthousiasme: regelmatig klinkt het verwijt dat agenten digitaal achterlopen, amper de ontwikkeling van cybercriminelen kunnen bijhouden en daarom in de toekomst averij zullen oplopen. Het is een strijd van de oude fysieke wereld tegen de nieuwe digitale wereld.

Dat de noodzaak bij de politie bestaat om digitaal snel mee te evolueren, het liefst synchroon aan de bad guys, wordt onderkend en uitgesproken, dat kunnen we regelmatig lezen in interviews met deskundigen en verantwoordelijken binnen het korps.

Alleen is het moeilijk om politiemensen die al dertig jaar in het vak zitten plotseling om te toveren tot digitale speurneuzen, die een parallelle internetwereld kunnen doorgronden, na een cursus van drie doordeweekse avonden.

Als de overheid en de politietop de boot niet willen missen, moeten ze het geld voor moderne opsporingsmethodiek niet in bestaande eenheden investeren, maar veel meer gaan inzetten op het opleiden van nieuw ict-talent, afkomstig van de hogescholen en universiteiten.

Het Team High Tech Crime (THTC) bestaat al tien jaar, zij namen de website Hansa over, maar het is nog niet krachtig genoeg om oprukkende internetmuiterij te pareren.