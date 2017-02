Intimidatie van vrouwen moet strafbaar worden

Aanranding en belediging zijn al strafbaar, maar verbale, seksuele intimidatie niet. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch wil die lacune in de wet opvullen met een intimidatieverbod op straat. ,,Het gaat niet om iemand die een keer 'Hee schatje' roept en doorfietst, maar om bijvoorbeeld obscene gebaren maken, seksuele wensen uiten en heel dicht achter een vrouw aanlopen. Of perverse dingen over anale seks roepen naar homo's.''



Daders moeten opgespoord worden door de politie, desnoods met behulp van lokagenten. Vervolgens zouden ze een boete van maximaal 8200 euro opgelegd kunnen krijgen of drie maanden celstraf.



Volgens critici is een intimidatieverbod nauwelijks te handhaven door de politie, onder meer omdat het lastig te bewijzen valt. Marcouch ziet dat anders: ,,Potloodventers doen het ook nooit als de politie naast ze staat, maar die worden ook gewoon opgespoord. Het zal niet altijd makkelijk te bewijzen zijn, maar ik denk dat het helpt om een norm te stellen.''



Veel vrouwen denken nu dat het erbij hoort, zegt het PvdA-Kamerlid. ,,Ze doen geen kort rokje aan of mijden bepaalde buurten. Dat is niet normaal. Seksuele intimidatie accepteren we niet.''



In de gemeenteraden van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is al eerder de wens uitgesproken tot een intimidatieverbod. De hoofdstad wil dat zelfs in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen, op initiatief van VVD en CDA. Het is echter de vraag of de maatregel juridisch standhoudt bij de rechter, zolang er in het strafrecht niets voor is geregeld. De Amsterdamse gemeenteraad stemt er vandaag over.



Het CDA is positief over een landelijk intimidatieverbod, de ChristenUnie heeft dat zelfs in het verkiezingsprogramma opgenomen. De VVD wil eerst bezien hoe het in Amsterdam uitpakt. ,,Als dat niet werkt, moeten we er opnieuw naar kijken'', zegt een fractiewoordvoerder. De PVV onthoudt zich vooralsnog van commentaar.