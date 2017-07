Inzicht in de keuken van het etnisch profileren

Een veroordeelde delinquent wordt in Nederland eerder voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd dan iemand met een buitenlands klinkende achternaam zonder strafblad. Dat is de conclusie van een onderzoek van drie criminologen en een socioloog, zoals gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie.

Ze baseerden dit op 520 fictieve sollicitatiebrieven die ze naar bedrijven met online vacatures stuurden. De verzonnen sollicitant was in alle gevallen 20 jaar, in Nederland geboren, had soms een Nederlandse, soms een Arabische achternaam, en soms een strafblad en soms niet, waarbij het type misdrijf verschilde.

Quote Die tekst was een nieuw dieptepunt in Wilders’ smaad­repertoire Zulk onderzoek is onthullend omdat het inzicht verschaft in de keuken van het etnisch profileren. We kijken als het ware mee in het hoofd van de personeelsmanager die iemand moet aannemen. Peter met een smetje, Ahmed zonder. Wikken, wegen. Van Peter weet je zeker dat hij een strafblad heeft, van Ahmed dat hij het zal krijgen. Dat is alleen een kwestie van tijd. Liever niet bij jouw bedrijf, dan maar.



Bij de afwijzing van Ahmed speelt de verbeelding een grote rol. Hoewel Ahmed objectief gezien geschikter is voor de baan omdat hij geen strafblad heeft, geven de fantasiebeelden die onweerstaanbaar opdoemen bij het lezen van zijn buitenlandse achternaam de doorslag: lui, onbetrouwbaar, ingewikkeld etens­gedoe tijdens de ramadan, mogelijke salafistische voorkeuren in de familiekring, of erger nog, bij hemzelf – zomaar een paar associaties die de doorslag kunnen geven om hem niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Ze verklaren de irrationele keuze voor Peter. Met Peter weet je wat je hebt. Eigen volk eerst.

Peter Rehwinkel werd onlangs benoemd tot burgemeester van Zaltbommel, Ahmed Marcouch tot die van Arnhem. Rehwinkel had weliswaar geen strafblad maar wel een smet – als burgemeester van Groningen was hij onbereikbaar in noodsituaties en liet hij de stad voor het eind van zijn termijn in de steek voor een baan die niet bleek te bestaan, of zoiets dergelijks. Uit zijn handelen bleek in elk geval opportunisme en karakterzwakte. Maar bij zijn benoeming in Zaltbommel geen spoor van protest van Wilders en zijn vrienden.

Toen in Arnhem daarentegen de onkreukbare Ahmed Marcouch werd aangesteld, namen ze de moeite om er helemaal naartoe te rijden en een grievend spandoek op te houden. De tekst GEEN ARNHEMMISTAN,

WE RAKEN ONS LAND KWIJT rijmde gelukkig niet maar was wel een nieuw dieptepunt in Wilders’ smaadrepertoire. En dat terwijl Marcouch van de harde aanpak van probleemjongeren is, de Gay Parade naar zijn stadsdeel haalde en een verbod wil op het volgen van de salafistische islam. Hoe geïntegreerd wil je het hebben.

Wilders’ verzet tegen Marcouch brengt nog eens helder aan het licht dat het hem om álle Marokkanen gaat, en niet alleen om criminele Marokkanen, zoals hij lafhartig nuanceerde in het ‘minder Marokkanen’-proces.