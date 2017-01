IOM: we hielpen nog nooit zoveel vreemdelingen weer terug

Quote Soms wachten gezinnen wiens asielverzoek is afgewezen niet op hun uitzetting en zijn ze plots uit het azc verdwenen Ministerie van Veiligheid en Justitie Ruim 4600 migranten keerden in 2016 met hulp van de IOM terug naar hun land van herkomst. ,,Zoveel mensen hebben we nog nooit helpen te vertrekken", zegt Pieter Maas van de organisatie, in Nederland al jarenlang de grootste als het gaat om vrijwillige terugkeer van migranten. In 2015 ondersteunde de organisatie nog 2900 terugkeerders.



Het hoge aantal terugkeerders is deels te verklaren door het grote aantal asielzoekers dat de afgelopen twee jaar naar Nederland kwam. Ook speelt mee dat er in 2016 relatief veel asielzoekers naar Nederland kwamen die geen asielvergunning kregen. Maas: ,,We hebben we onder meer een speciale taskforce in Ter Apel (het grootste asielcomplex van Nederland, red) opgezet." Ook heeft het kabinet de procedure voor asielzoekers die weinig kans maakten op asiel, verkort. ,,Zij moeten dan ook snel weer weg."

Vertrekpremie

Zo vroegen begin vorig jaar honderden Albanezen en andere Balkan-bewoners asiel aan in Nederland. Die aanvragen waren kansloos en vaak alleen bedoeld om tijdelijk (illegaal) in Nederland te kunnen werken of om een vertrekpremie op te strijken. Die premie kon oplopen tot 2000 euro. Veel van hen zijn inmiddels weer weg, met of zonder die (inmiddels ingetrokken) vertrekpremie. Via de IOM keerden onder meer 776 Albanezen en 440 Serviërs terug.



,,Sinds oktober keren er via ons nauwelijks meer Albanezen meer terug", weet Maas. Staatssecretaris Dijkhoff schafte in september ook de laatste vertrekpremies en terugkeerondersteuning voor mensen uit de Balkan af. Er kwamen in de laatste maanden van 2016 nog wel ruim 150 Albanese asielzoekers naar Nederland. Zij moeten nu op eigen gelegenheid terug of worden door de overheid in speciale charters 'gedwongen' teruggevlogen.



De IOM ondersteunde in 2016 ook 500 Irakezen bij hun terugkeer naar Irak. Grotendeels voormalige asielzoekers. Syriërs en Eritreeërs keerden nauwelijks terug. Van die nationaliteiten kwamen er de afgelopen twee jaar tienduizenden naar Nederland, het overgrote deel van hen krijgt hier een tijdelijke verblijfsvergunning.

'Zelfstandig vertrokken'

Het ministerie van Veiligheid en Justitie komt volgende week met cijfers over het totale aantal vreemdelingen dat Nederland in 2016 (vermoedelijk) heeft verlaten. Dat aantal lag in december al bijna op 23.000. Het gaat daarbij niet alleen om afgewezen asielzoekers, maar ook om andere migranten die illegaal in Nederland waren. ,,Een hoog aantal", stelt een woordvoerder van het ministerie. Hoger dan in voorgaande jaren. Een uitsplitsing naar nationaliteiten is er nog niet.



Maar van ongeveer de helft van die 23.000 ongewenste vreemdelingen is niet zeker of ze Nederland verlaten hebben. Het ministerie zet hen in de categorie 'zelfstandig vertrokken'. Dat kan inhouden dat ze vanuit Nederland naar hun thuisland zijn teruggekeerd, maar ze kunnen ook zijn doorgetrokken naar een ander Europees land óf in Nederland in de illegaliteit zijn beland. ,,Soms wachten gezinnen wiens asielverzoek is afgewezen niet op hun uitzetting en zijn ze plots uit het azc verdwenen", stelt de woordvoerder. Het kan ook gaan om buitenlanders wiens werkvergunning is verlopen en waarvan niet bekend is of ze daadwerkelijk weg zijn.