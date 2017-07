Is de leerplichtwet nog wel van deze tijd?

Maar toen dook ik eens in de Leerplichtwet. In artikel 13 (Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek) staat dat de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging vrij mag krijgen van school, mits er op tijd een aanvraag wordt gedaan. En artikel 11-e vertelt nagenoeg hetzelfde. Als die ouders op een correcte manier verlof hebben gevraagd, mochten de minderjarige scholieren dus wegblijven



Wat een heerlijk sociaal land, zou je denken. Maar het was niet genoeg: het missen van de foto werd als discriminatie ervaren. Een eis van 10.000 euro kwam op tafel. Als het allemaal zo belangrijk was, had de moeder tijdens het Offerfeest best een momentje kunnen pakken, louter voor de foto. Ze koos voor het mediacircus én het geld.



De immateriële schade die de ouders van deze kinderen hebben aangericht, is vele malen groter. Een aanzienlijke groep verontruste burgers ziet haar vermoedens bevestigd dat de islamitische cultuur een veelkoppig monster is dat ons land blijvend wil veranderen.