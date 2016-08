Is verrassing van Wilders nou superslim of oliedom?

PVV-leider Wilders verraste gisteravond vriend en vijand door zijn conceptverkiezingsprogramma, dat past op één A4'tje, plotsklaps de wereld in te slingeren via sociale media. Is deze overvaltactiek ronduit briljant of een communicatieve blunder?

Kay van de Linde is mediastrateeg en spindoctor. Hij snapt de actie van Geert Wilders volledig. ,,Wat je ook vindt van de PVV, en ik ben geen fan, ze weten altijd via succesvolle communicatie en op een ludieke manier aandacht te genereren."

Volgens Van de Linde speelt ook een rol dat de PVV niet veel geld te besteden heeft aan grote, professionele campagnes op radio, tv en in kranten. ,,Het is daar geen vetpot en Wilders wil ook niet bij Pauw of DWDD zitten. Als zo'n online bericht van hem echter wel een ANP'tje wordt, is dat vanuit communicatieoogpunt geslaagd."

Naar buiten toe communiceren zonder samenwerking met de media geeft zeker een verrassingseffect. Zo stond politiek verslaggever Xander van der Wulp (NOS) gisteravond ineens in korte broek en op slippers een update te geven over het nieuws rondom de PVV.

Opiniepeiler Maurice de Hond ziet dat Wilders er vooral naar streeft 'hot' te zijn. ,,Hij kiest een onderwerp dat populair is bij zijn achterban (zoals immigratie of veiligheid, red.) en geeft daar op een slim moment zijn ongezouten mening over. Hoe verontwaardigder anderen daarover zijn, hoe meer zijn aanhang zal denken: zie je wel!"

Maar eenrichtingsverkeer kan ook slecht uitpakken: de politieke partij Denk kreeg onlangs felle kritiek doordat ze media bij het Rotterdamse hoofdkantoor niet persoonlijk te woord wilden staan, maar slechts stilzwijgend opgerolde persberichten door een traliehek schoven.

Soms gebeuren dingen per ongeluk en wordt er vaak te veel strategie achter gezien, constateert spindoctor Van de Linde. ,,Partijen als Denk, de PVV en ook 50Plus zijn antipartijen. Zij vinden het allang prima als media over ze berichten. Of dat nou positief of negatief is."

Parallelle wereld

D66 pakt het helemaal anders aan: de democraten houden de journalistiek al een week lang zoet met nieuwtjes rondom het nieuwe verkiezingsprogramma. Pechtold liet zich al interviewen door een grote krant, ging meermaals in televisieprogramma's zitten en dan is er vandaag ook een persconferentie op een Haagse school over datzelfde programma.