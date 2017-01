Islamdiscussie op scherp: deelnemers reageren op ophef

Alles wat je onder het tapijt veegt gaat daar in het geniep voortwoekeren en komt ooit als monster onder datzelfde tapijt weer vandaan. Je kan meningen wel verbieden en de gedachtepolitie laten heersen over wat wel en niet openlijk uitgesproken kan worden maar daarmee zal je de aanhangers van die gedachten, de overtuigden en gelovigen echt niet op andere gedachten brengen.



Ze blijven dan in het geniep hun eigen gelijk koesteren tot de dag van de openlijke opstand uitbreekt en de dijken breken.



De bevolking van Londen en New York werd geheel overvallen door respectievelijk Brexit en Trump. Ze hadden nooit voor mogelijk gehouden dat er in de hoofden van een minder mondain deel van de bevolking zoveel andere mening huisde. Daarom onder ander is het vrije woord belangrijk. Je leert soms iets over wat er in de hoofden van anderen rondspookt.



Juist door voor te schrijven wat er wel en niet gedacht en gezegd mag worden wordt de druk opgevoerd en de kloof in een samenleving onoverbrugbaar. Door meningen en debat te verbieden ontneem je de samenleving de mogelijk om vooruit te kijken. De samenleving moet dan op de tast de toekomst in. Niet aan te raden in tijden waarin het juiste pad onduidelijk begint te worden.



Maar dat is een boodschap die er in Nederland slecht in gaat. Liever schieten we op de boodschapper.



Nog geen twee weken na de terreuraanslag op Theo van Gogh kondigde toenmalig minister van Justitie Donner aan dat de wet op de smadelijke godslastering weer afgestoft zou moeten worden. God honen zou weer echt strafbaar worden. Dat was de schokkende reactie op een moord die gepleegd werd uit naam van een verbod op godslastering.



In De Balie was er afgelopen maandag een debat georganiseerd door een partner van ons waar grote commotie over ontstond. Onder leiding van de professoren Fennema (GroenLinks) en Cliteur (Forum voor de Democratie) en met medewerking van Frits Bolkestein (VVD) werd er door hun ‘Stichting Werkelijkheid in Perspectief’ gesproken over de reden waarom moslim extremisten hun slachtoffers zo haten. Die slachtoffers zijn in verreweg de meeste gevallen overigens moslims.



De hoofdgasten waren Halim el Madkouri arabist en islamoloog en gemeenteraadslid voor de PvdA en Wim van Rooij een Vlaamse schrijver die veel over de islam geschreven heeft en die standpunten van het Vlaamsblok is toegedaan.



De Balie is een plek waar het vrije woord gekoesterd wordt. We nodigen mensen van allerlei pluimage uit en met veel van die mensen zijn we het niet eens. Dat werd anders wellicht ook een heel kort lijstje gasten.



Dat betekent ook dat de redactie van De Balie geen greintje sympathie voelt met standpunten die pleiten voor racisme en discriminatie. Laat staan met oproepen tot het al dan niet gedwongen verminderen van minderheden. Want ook dat laatste kwam die avond ter sprake.



Wij maken iedere dag programma’s die heel duidelijk het tegendeel proberen te zijn. Wij proberen het besef te doen postvatten dat dialoog en bescherming van minderheden de essentie en het succes van rechtsstaat en democratie zijn of zouden moeten zijn.



Mensen die denken dat ze de rechtsstaat kunnen beschermen door hem af te schaffen doen sterk denken aan die Amerikaanse Majoor in Vietnam, beschreven door oorlogscorrespondent Peter Arnett, die met droge ogen durfde te beweren dat: ‘It became necessary to destroy the town in order to save it.’



Maar wij geloven wel dat het beter is te spreken dan te zwijgen en dat het beter is dat elkaars standpunten duidelijk zijn dan dat het verzwegen wordt en alleen maar gedacht. Dat doen we openbaar, we streamen alles en alles is transparant, live, eenmalig, niet gerepeteerd en niet geëdit. En dus ontspoort het soms en dus is het niet perfect en soms rauw en soms bijzonder, ontroerend of leerzaam en soms onbesuisd en soms verkeerd. Maar we doen iedere dag opnieuw in ieder nieuw programma zoals Havel dat noemde ‘een poging om in de waarheid te leven.’