Islamitische basisschool Amsterdam beschoten tijdens kerstvakantie

Op foto's is te zien dat er kogelgaten zitten in onder meer de muren en de deuren van de school. Ook is er kogelgat in een raam van een toilet te zien.



Het is niet bekend wat de achterliggende reden voor de beschieting is. De politie kan wel bevestigen dat er is geschoten, maar gaat voorlopig uit van vernieling. Er is een onderzoek gestart.