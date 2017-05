Jagers tegen massaal afschieten edelherten

Het overschot aan edelherten op de Veluwe houdt de gemoederen al een aantal jaren bezig. De ideale populatie schommelt tussen de 1.700 en 2.000 dieren, maar er lopen nu eerder ruim 3.000 edelherten rond. Bij gebrek aan voedsel in het bos zoeken ze de randen van de Veluwe op en vreten akkers leeg. Dat zorgt voor schade en boze boeren. Ook worden edelherten regelmatig aangereden.

Afschotplannen

Om de situatie te verbeteren, maken wildbeheerders, overheden en terreinbeheerders jaarlijks afschotplannen. Zwart op wit wordt vastgesteld hoeveel edelherten moeten worden doodgeschoten. ,,Maar hoe meer je edelherten opjaagt, hoe schuwer ze worden en hoe meer ze zich op een kluitje terugtrekken in het bos'', vertelt Hans Dorenbosch, zelf jager en voorzitter van wildbeheereenheid Veluwe Noord West.

Targets

Omdat de druk groot is om de 'targets' te halen,worden de grenzen weleens opgezocht. ,,Om het voor elkaar te krijgen, mogen we nu in de nacht jagen, bijvoeren, drachtige dieren afschieten, zelfs op ecoducten mag nu worden gejaagd”, zegt een jager tegen actualiteitenprogramma Brandpunt, dat gisteren aandacht besteedde aan de kwestie.