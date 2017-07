Jammer dat ooievaars niet terug zwaaien

Vijftig jaar geleden zat ik ook op de schommel in de achtertuin en at een pruim van een inmiddels overleden pruimenboom. We waren net in het bezit van de oude bakkerij. Ik haalde diep adem en genoot intens van de rust. Wat een verschil met de stad...



Plotseling hoorde ik een ijselijk gekrijs. Ik keek omhoog, verrekte mijn nek om te zien waar het geluid vandaan kwam. Het was een grote uil. In zijn bek een krijsend jong konijn!



Het buitenleven maakt de mens realistisch, romantisch dromen over de lieflijke natuur leer je hier wel af. Toch blijf ik het jammer vinden dat de ooievaars nooit eens terugzwaaien. Het enige geluid dat ze maken is klepperen. Tegen elkaar. Ze gebruiken mijn boom. Een beetje communiceren met de huisbaas is er niet bij.