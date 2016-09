Jan des Bouvrie maakt voorpagina AD

Snackbar krijgt van rechter géén plek in top-5 AD Friettest

16:54 Het AD hoeft snackbar De Pomp uit Eindhoven niet alsnog een plek in de top-5 te geven van de AD Friettest. Snackbarhouder Bogers eiste die plek via de rechter in Amsterdam op omdat hij het oneerlijk vond dat onaangekondigd een derde test was gehouden. De rechter stelde hem vandaag in het ongelijk.