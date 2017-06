Jan Zoetelief: 50Plus borrelt en bloeit

Het klinkt als gedoe, en daar heeft 50Plus in het verleden al vaker mee te maken gehad. ,,Er is helemaal geen gedoe in de partij! Het borrelt en bloeit, er is behoefte aan vernieuwing.'' Bedoelt u dat het tijd werd dat iemand anders het stokje van Nagel overneemt? ,,Ze kunnen over Jan Nagel zeggen wat ze willen, maar hij heeft voortreffelijk werk geleverd. Hij heeft te vuur en te zwaard en met een enorme stuurmanskunst ongelukken weten te voorkomen – want ook ouderen roeren zich. Maar Jan is een opbouwer. Nu is het tijd voor iemand die op dat werk gaat voortbouwen. Een stabiele groei genereert. Jan blijft als Eerste Kamerlid actief voor 50Plus. Dat zouden we ook niet anders willen. Hij zal mij niet voor de voeten gaan lopen. We zijn beiden zo wijs dat we dat niet doen.'' Hoe wilt u de partij vernieuwen? ,,We willen meer leden en willen meer doen naar de leden toe. We hebben al provinciale besturen, maar die moeten beter tot wasdom komen. Dat een partijlid in Noord-Oost Overijssel óók het gevoel heeft: de partij is er ook voor mij. Daarom moeten we beter inspelen op de actualiteit. Niet dat we meningen van leden passief adopteren en aannemen, maar dat we het debat aangaan. Ik was in het verleden organisatieadviseur, dus ik denk dat die ervaring mij helpt om iedereen in waardigheid hun mening te laten verkondigen.''

Worden de leden nu niet gehoord?



,,Zeker wel. Over zorg, pensioenen, aow. Dat hebben we in de landelijke politiek ook goed uitgespeeld. Maar onze grootste criticasters noemen ons nog steeds een one-issue-partij. Dat waren we niet, dat zijn we niet en dat zullen we ook nooit worden. Maar we leggen wel de nadruk op ouderen, want die hangen wel aan de laatste mem.''



Als ik u zo hoor, kunnen we binnen uw partij ook een debat over de toekomst van het studieleenstelsel of klimaat verwachten?



,,U kunt alles van ons verwachten. Heel graag. Over klimaat gesproken: we zitten al in de waterschappen – die zou ik bijna vergeten – en daar worden we heel serieus genomen. Het zijn onderwerpen waar wij ons graag in verdiepen. Verder willen we bij de gemeenteraadsverkiezingen groeien.''



In hoeveel gemeenten wil 50Plus meedoen?



,,We hebben altijd gezegd dat we ons niet moeten overeten. Tien tot vijftien gemeenten. Maar ik zie dat er nu in zeventig tot tachtig gemeenten animo is om mee te doen. Maar dat is niet realistisch. Er zijn ook altijd mensen die het eigen belang boven het belang van de partij plaatsen. Wij zullen dat niet faciliteren.''



U bent wethouder in Nijmegen. Is het voorzitterschap daarmee te combineren?



,,Ik heb dit zorgvuldig gecommuniceerd met het college in Nijmegen.Ik ken mijn agenda en dit is goed te combineren. Ik doe dit niet vanuit mijn pensionadostoel, ik ben nog politiek actief. Dat lijkt me alleen maar goed.''