'Je gaat gezellig stappen en komt nooit meer thuis'

Elk spoor

Van de drie aanvallers die vluchtten in de richting van de Damstraat, ontbreekt elk spoor. De recherche vraagt getuigen zich te melden en beeldmateriaal van de vechtpartij beschikbaar te stellen. Er waren veel getuigen op straat.



,,Dit heeft een enorme impact op het dorp; iedereen leeft en rouwt mee'', zeggen enkele moeders op het schoolplein van de Koningin Wilhelminaschool. ,,Je kan blijkbaar beter niemand meer helpen. Je gaat gezellig een avondje stappen in Amsterdam en komt nooit meer thuis.'' Een oudere buurtbewoner is er stil van. ,,Ik ken hem van jongs af aan. Verschrikkelijk.''



Schilder Marcel Cornelissen, geboren Amsterdammer, woont al langer in Achterveld bij Leusden. Hij is voor een klus in Voorthuizen waar zijn directe collega vandaan komt. Het is het zoveelste voorbeeld van zinloos geweld, vindt Cornelissen. ,,Zeker in Amsterdam kun je je beter niet bemoeien met een ruzie op straat. Dat gaat vaak fout. Ik ben juist om die toestanden in Achterveld gaan wonen.''