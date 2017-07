‘Je moet nepnieuws over kinderlokker direct kop indrukken’

Nepverhalen over kinderlokkers worden massaal gedeeld. In Apeldoorn leidde dat deze week bijna tot een volksgericht. Volgens ‘fake nieuws-expert’ Ruurd Oosterwoud doet de politie er goed aan dit soort berichten zo snel mogelijk te ontzenuwen. Liefst met een beetje humor.

Quote Er zit emotie in zo’n verhaal. Mensen zijn bang dat er iets met hun kinderen gebeurt en willen waarschuwen. Ruurd Oosterwoud Met enige regelmaat voelen politiekorpsen zich geroepen om een bericht op social media te ontkrachten. Deze week ging het tot tweemaal toe om berichten over kinderlokkers. Zo liet de politie Rotterdam weten dat er niks waar was van het verhaal dat mensen met busjes kinderen van straat trokken. En noemde de politie Apeldoorn de vermelding op Facebook van een kinderlokker ‘totale onzin’.



De geruchten over witte busjes met buitenlanders die kinderen kidnappen, gaan al jaren rond. Steeds duikt een nieuwe versie op. En de verhalen, waarvoor nooit bewijs is gevonden, worden massaal gedeeld. Volgens Ruurd Oosterwoud van ‘DROG. Platform voor kritische nieuwsconsumenten’ is de snelle verspreiding ‘logisch’. ,,Er zit emotie in zo’n verhaal. Mensen zijn bang dat er iets met hun kinderen gebeurt en willen waarschuwen.”

Ingrijpen

Volgens Oosterwoud, die zelf onderzoek deed naar fake news, moet de politie zo snel mogelijk ingrijpen. ,,Alleen dan kun je massaal delen voorkomen.” Mocht het verhaal toch al tienduizenden keren doorgegeven zijn, dan helpt humor. ,,Als de politie heel serieus zo’n verhaal gaat ontkrachten, dan zijn er weer een hoop mensen die denken dat er iets verdoezeld wordt. Blijft de politie stil, dan roepen ze weer dat er iets in de doofpot wordt gestopt. Humor werkt beter. Bijvoorbeeld: op de koffie bij de ‘zogenaamde dader’ gaan en daar de beelden weer van delen.’’

Mensen die nepnieuws verspreiden, hebben volgens Oosterwoud verschillende redenen. Degene die het bericht van een kinderlokker in Apeldoorn plaatste en er een herkenbare foto bij zette, dacht echt dat er iets mis was. ,,Maar er zijn ook mensen die enkel en alleen voor aandacht en 'clicks' nepnieuws delen. Het is heel eenvoudig nepnieuws te maken. Plak een schimmige foto van een busje bij je verhaal over kinderlokkers en een deel van de lezers gelooft het.”

Bedreigd en uitgescholden

In Apeldoorn liep de goedbedoelde waarschuwingsactie totaal uit de hand. De buurtbewoner die kinderen zou hebben aangesproken, werd na de 'onthulling' op Facebook bedreigd en uitgescholden. Ook werden spullen van hem vernield.

De politie sprak van een heksenjacht en plaatste een Facebook-bericht dat de man nog nooit veroordeeld was, of in beeld was geweest voor een zedendelict. Er waren ‘geen enkele aanwijzingen’ voor verkeerde intenties. Het bericht over de man werd verwijderd.

Esther Naber van de plaatselijke politie zegt blij te zijn dat er meteen is ingegrepen. ,,Het delen van zo’n bericht gaat in een enorm tempo, dus hoe eerder je in kunt grijpen, hoe beter. Het is verbijsterend hoe snel mensen elkaar gek maken." Ze benadrukt wel dat mensen verdachte zaken altijd moeten blijven melden bij de politie. ,,Want we onderzoeken elke melding serieus."