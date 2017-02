'Je stapt er niet zomaar uit'

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. ,,We dienen alert te zijn. En dat zijn we ook."



Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?



,,Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."