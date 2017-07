Jehova's genootschap is 'paradijs voor pedofielen'

Irakezen vragen opheldering over Nederlandse betrokkenheid bij luchtaanval

0:30 Twee Irakezen die in 2015 tijdens hun vlucht uit de stad Mosul door luchtaanvallen werden getroffen, willen weten of hier Nederlandse F-16's bij betrokken zijn geweest. In een donderdag verstuurde brief, waar NRC Handelsblad over bericht, vraagt hun advocaat Liesbeth Zegveld opheldering aan minister Jeanine Hennis van Defensie.