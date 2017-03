'Jesse Klaver best verzorgde Kamergotchi'

Spelers van de Kamergotchi-app krijgen een ei dat ze open moeten schudden en waarin dan een van de zeventien belangrijkste lijsttrekkers zit. Zij moeten deze vervolgens eten, aandacht en kennis geven. Bij actueel nieuws krijgt de speler ook nog eens een bericht dat de politicus meer aandacht nodig heeft. De Kamergotchi had de afgelopen twee weken meer dan 750.000 spelers . Het aantal lijsttrekkers was evenwichtig verdeeld over het aantal spelers. Zondag met Lubach heeft een peiling samengesteld op basis van zorg en aandacht die de spelers aan hun huisdiertje hebben gegeven.

Valsspelers

De winnaar in deze peiling is Jesse Klaver; zijn partij GroenLinks zou op basis van de uitslag van de Kamergotchi-peiling 20 zetels krijgen. De tweede partij van Nederland zou de PVV van Geert Wilders worden met 17 zetels. De derde plaats was voor Alexander Pechtold van D66, ook met 17 zetels. In de berekening is overigens een correctie toegepast voor valsspelers: spelers die onrealistisch hoge puntenaantallen behaalden in het spel werden geblokkeerd.



Vrouwen zorgden trouwens het best voor Jesse Klaver; bij mannen stond Geert Wilders boven aan de lijst. Opvallend is dat jongeren onder de 18 het beste zorgden voor Wilders; op basis van de Kamergotchi-peiling zouden tieners de PVV 48 zetels toekennen. GroenLinks zou 33 zetels en Mark Rutte kreeg er onder deze doelgroep 30. Op basis van het Kamergotchi-gedrag van jongeren zou er een kabinet kunnen worden gevormd van Wilders en Klaver. ,,Dan krijg je dus een land waarbij alle Marokkanen het land uit moeten in hybride auto's", aldus 'correspondent' Tex de Wit.