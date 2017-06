Jeugdpsychiaters: hulp aan suïcidale kinderen schiet ernstig tekort

Docent die 'verdween' met examens, is volgens buren gewoon thuis

20 juni De leraar Nederlands die ‘verdween’ met 80 examens, is gewoon thuis in Tilburg. Althans, dat zeggen zijn buren, die hem deze dagen op het balkon zagen staan of zagen fietsen. De man reageert echter nergens op. ,,Hij zat tot over z’n oren in het werk, zei hij’’, zegt een oom van de man.