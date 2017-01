Jihadverdachte Laura H. emotioneel in rechtbank

Zutphen doet aangifte van vernieling rijksmonument

11:36 Ambtenaren van de gemeente Zutphen schrokken zich rot toen ze onlangs een kijkje namen bij een leegstaande rijksmonument in hartje binnenstad. Alsof een bom was afgegaan: bij verbouwingswerkzaamheden is bijna alles tot op de kale muren weggehaald. De schade in het pand is volgens de gemeente zo groot, dat aangifte is gedaan op basis van de Erfgoedwet.