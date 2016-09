John F. voor de rechter om moord op vriendin Linda

Over en weer deden de twee aangiftes over elkaar. De spanningen kwamen tot een hoogtepunt toen F. zijn ex-vriendin vorig jaar in Waalwijk doodschoot, waarna hij vluchtte. Kort daarna gaf hij zichzelf aan en bekende zijn daad.



Zelfmoord

Volgens een getuige liep John F. 'in een vloeiende lijn' op de auto van Linda af en schoot hij drie keer. F. zelf zegt dat hij in eerste instantie van plan was om voor haar ogen zelfmoord te plegen.



Enkele dagen na de moord zei de politie al dat er mogelijk te weinig was gedaan met meldingen van stalking en wapenbezit door F. Die beweringen werden uiteindelijk ondersteund door de conclusies in een onderzoek van de politie.