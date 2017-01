Jongens leveren granaat WOII in bij politie Venlo

De jongens vonden het explosief eerder op de hei en brachten het naar het bureau aan de Rijnbeekstraat. Agenten hebben de granaat op het parkeerterrein gelegd en zetten vervolgens de Rijnbeekstraat ter hoogte van het politiebureau af, in afwachting van de EOD. Die arriveerde rond 02.30 uur om zich verder over de granaat te ontfermen. Maandagochtend wordt de granaat tot ontploffing gebracht op de hei in de buurt van Venlo.