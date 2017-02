Jongvolwassenen vaak positief over toekomst

Meerderheid teruggekeerde jihadstrijders loopt vrij rond

11:08 Van de vijftig jihadstrijders die de afgelopen jaren terugkeerden naar Nederland zijn er 35 niet vervolgd. Maar liefst veertig strijders lopen vrij rond. Dat blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV. In vijftien gevallen is of was er sprake van vervolging.