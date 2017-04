Jos Verstappen weer op vrije voeten na ruzie in beachclub

45.000 handtekeningen tegen volle klassen

10:11 De petitie tegen overvolle klassen is bijna 45.000 keer getekend. De vakbond Leraren in Actie overhandigt de petitie maandag aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt in een klaslokaal dat speciaal voor deze gelegenheid op het Plein in Den Haag wordt geplaatst. In het lokaal worden lessen verzorgd door onder andere de Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP).