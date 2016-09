'Juncker had het een uur lang over ditjes en datjes'

Ook wil Juncker met zijn investeringsplan meer banen realiseren en het vluchtelingenvraagstuk oplossen. Zo wil hij Europa weer relevant maken in de ogen van de burgers. Zijn investeringsplan, ruim 300 miljard in drie jaar, wil hij verlengen en verdubbelen, tegen 2020 moet het zelfs gaan om 630 miljard.



Een vuist maken

CDA-europarlementariër Esther de Lange deelt Junkers zorgen over het gebrek aan daadkracht van de EU en sprak steun uit voor zijn nadruk op veiligheid. Zij steunt zijn voorstellen voor betere bescherming van de buitengrenzen en meer samenwerking op het gebied van defensie.



Ook D66'er Marietje Schaake is blij met de voorstellen voor meer militaire samenwerking. ,,Als Europa op het internationale toneel een vuist wil kunnen maken, dan moeten we ook een slagvaardige strijdkracht hebben.'' Ze steunt het plan om gezamenlijk materieel in te kopen en te onderhouden. ,,We moeten af van het idee dat elke lidstaat een leger als een Zwitsers zakmes moet onderhouden.''



De PvdA was vooral positief over de voorgestelde verdubbeling van het investeringsfonds en Junckers oproep de begrotingsregels met gezond verstand toe te passen. Delegatieleider Paul Tang miste wel ,,urgentie'' in de toespraak.