Jurist: Maak bestraffen van verkeersongevallen niet té makkelijk

De discussie is op gang gekomen door een onderzoek dat Universiteit Tilburg heeft uitgevoerd in opdracht van Slachtofferhulp. Onderzoekster Suzanne van der Aa doet daarin onder meer de aanbeveling om verkeersdelicten te scharen onder 'gevaarzetting'.



In dat geval wordt de straf gebaseerd op de ernst van het gevolg dat is ontstaan nadat iemand gevaar heeft veroorzaakt in het verkeer. Op die manier kan bij zaken waar roekeloosheid of doodslag niet te bewijzen zijn, toch een hoge straf worden opgelegd. Volgens Slachtofferhulp zou dat goed zijn, omdat zo mogelijk meer tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van slachtoffers en nabestaanden.

'Het kan ons allemaal overkomen'

Quote Er wordt bij de straf niet gekeken naar de ernst van de gevolgen, maar in hoeverre iemand een bepaalde handeling verweten kan worden Merel Pontier, jurist

Maar jurist en schrijver van het boek 'Dood door schuld in het verkeer' Merel Pontier denkt daar heel anders over. ,,Vanuit het gevoel van de slachtoffers is het heel goed te begrijpen, maar juridisch gezien zijn zwaardere straffen niet terecht’’, zegt ze. ,,Voor verkeersdelicten geldt in Nederland dat er moet worden gestraft naar de mate van verwijtbaarheid - in hoeverre iemand een bepaalde handeling kan worden verweten - en niet naar de ernst van de gevolgen. Hoe erg die ook kunnen zijn.’’

Het veroorzaken van een dodelijk ongeval wordt nu nog behandeld als een schulddelict. Dat betekent dat iemand wel schuld heeft aan een ongeval, maar dat niet opzettelijk heeft veroorzaakt. In Nederland is er bewust gekozen om schulddelicten minder zwaar te straffen dan opzetdelicten, waarbij iemand wél met opzet een delict heeft gepleegd. Volgens Pontier is dat een goede afweging. ,,Een bestuurder kan al een dodelijk ongeval veroorzaken als hij een paar seconden zijn aandacht verliest. Het kan ons allemaal overkomen’’, zegt ze.

Niet te makkelijk straffen

Quote Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een automobilist negen jaar de gevangenis in moet, omdat hij bij het afslaan van de rotonde niet in zijn dode hoek heeft gekeken? Merel Pontier, jurist

Wanneer een dodelijke verkeersongeval zou worden bestraft als 'gevaarzettingsdelict', zoals de onderzoekster aanbeveelt, kan er volgens Pontier té makkelijk worden gestraft. ,,De lat voor bewezenverklaring ligt daarbij erg laag. De enige voorwaarde is dat iemand gevaar heeft veroorzaakt op de weg. Op die manier zou het mogelijk worden om iemand hoog te straffen enkel omdat de gevolgen ernstig zijn, terwijl er maar een lichte mate van verwijtbaarheid is. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een automobilist negen jaar de gevangenis in moet, omdat hij bij het afslaan van de rotonde niet in zijn dode hoek heeft gekeken?’’