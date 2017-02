Justitie jaagt ambtenaren weg

Maar liefst 23 procent van de medewerkers is het werken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie zo zat, dat ze van plan zijn op korte termijn ander werk te zoeken. Dat blijkt uit het meest recente tevredenheidsonderzoek onder ruim 1.300 medewerkers van het departement in Den Haag. Dat is twee keer zoveel als bij andere overheidsorganisaties. Het ministerie zegt met alle afdelingen in gesprek te gaan om de boel te verbeteren. ,,Natuurlijk zijn deze cijfers zorgelijk", zegt woordvoerster Yvonne Wiggers. ,,Tegelijkertijd is het niet verrassend voor een organisatie die in de wind staat en in een veranderingsproces zit."

Werkdruk Justitieambtenaren blijken nog steeds tevreden over de inhoud van hun werk. Ze geven dat een rapportcijfer van maar liefst 7,7. Maar over de organisatie van het ministerie oordelen ze stukken negatiever. Op het 'halen van doelstellingen' scoort het ministerie een 4,9. De 'toekomstvisie' op het ministerie krijgt een 4,4. En op 'snel en slagvaardig handelen' geven de ambtenaren zelfs een 4,0. Veel medewerkers klagen over een hoge werkdruk. ,,Werk blijft komen, weigeren wordt niet geaccepteerd en extra formatieplaatsen zijn onbespreekbaar." Een ander geeft aan: ,,Zo hectisch als de afgelopen anderhalf jaar heb ik het nog niet eerder meegemaakt." Die werkstress wordt geweten aan alle politieke onrust rond het ministerie. Ze klagen over een voortdurende druk, bijvoorbeeld door Kamervragen. ,,Er is vooral veel aandacht voor politieke onderwerpen, dit leidt tot kortetermijndenken, stress en uitval."

Dominostenen

Sinds het vorige tevredenheidsonderzoek in 2014 vielen de politieke incidenten dan ook als dominostenen over elkaar. Zowel minister Ivo Opstelten als staatssecretaris Fred Teeven stapten in 2015 op als gevolg van de 'bonnetjesaffaire' rond de deal met crimineel Cees H. Opvolger Ard van der Steur schutterde tijdens affaires rond Volkert van der Graaf en MH17-anatoom George Maat. Afgelopen maand sneuvelde ook Van der Steur, in de nasleep van de bonnetjesaffaire.



Misschien is het daarom dat Justitieambtenaren steeds minder trots zijn op hun organisatie. Ze geven daarvoor het rapportcijfer 5,6. Dat is een punt lager vergeleken met andere overheidsorganisaties.



Een voormalige vertrouwenspersoon van het departement deed in NRC een boekje open over 'strafexpedities' die werden gehouden tegen ambtenaren die hun mond opendoen over misstanden.