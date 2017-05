Kaartverkoop Bloemendaal onder de loep na strandrellen

Moeder overleden bij aanrijding met vrachtwagen, klein kindje ongedeerd

15:28 Bij een ongeval in het Brabantse Breda is deze morgen een fietsster overleden. De 37-jarige vrouw kwam door nog onbekende oorzaak in aanraking met een vrachtwagen en overleefde dat niet. Een jong meisje in een aanhangwagentje is wonderwel ongedeerd.