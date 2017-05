Kabinet gaf opdracht Turkse minister uit te zetten

NEC verslaat Emmen, NAC wacht in finale

21 mei NIJMEGEN - NEC Nijmegen staat in de finale van de play-offs! De ploeg van interim-trainer Ron de Groot won in eigen huis van FC Emmen (1-0) en kan zich opmaken voor een dubbele ontmoeting met NAC Breda. Inzet is een plek in de eredivisie. Lees hier het volledige wedstrijdverslag.