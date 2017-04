Kabinet geeft miljoenen voor aanpak drukte Schiphol

Ver­keers­con­tro­le: man moet nog 14.000 euro aan boetes betalen

18 april Bij een grote verkeerscontrole van de politie in Rhenen en Veenendaal is een bestuurder betrapt die 14.000 euro aan boetes nog niet had betaald. De wanbetaler mocht meteen zijn auto inleveren, zo meldt de politie Rhenen op Facebook.