Kabinet rekent weer op tienduizenden asielzoekers

,,We zijn door de deal met Turkije wel in rustiger vaarwater, dus de ramingen zijn nu lager, maar er zijn nog steeds mensen die naar ons land afreizen en asiel aanvragen.'' Liever nog drukt Dijkhoff het aantal, geeft hij toe. ,,Dat getal van 42.000 is uiteraard geen streven.''



Overigens telde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2015 in totaal 59.100 asielaanvragen. Dit jaar kwamen er in de eerste zes maanden 8.422 asielaanvragen binnen. Uit de begroting van het ministerie van Veiligheid blijkt verder dat er fors meer geld wordt uitgetrokken voor de Nationale Politie.



Nationale politie

Het kabinet trekt daar volgend jaar 221 miljoen euro voor uit. Dat geld is zeer welkom: de Nationale Politie heeft al langer te maken met grote financiële problemen omdat de reorganisatie vele malen duurder heeft uitgepakt dan werd ingeschat. Minister Ard van der Steur (Veiligheid) wist de kritiek vanuit de oppositie te neutraliseren door te beloven dat er veel geld uitgetrokken zou worden voor de politie, maar of dit bedrag voldoende is, zal nog wel moeten blijken.