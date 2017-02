Kabinet: Wilders kan veilig campagne voeren

Carnaval in cijfers: vreemdgaan, geen drugs en meer dan 10 bier per dag

16:59 Een pilletje slikken tijdens carnaval? Je bent een uitzondering. Slechts 2,9 procent van de carnavalsvierders gebruikt drugs, blijkt uit onderzoek. Alcohol is daarentegen wél heel erg gewild: 38,5 procent drinkt meer dan 10 glazen alcohol per dag. En wat raken mensen het meeste kwijt in de hossende massa? Hun partner.