'Kadaster kampt met kwetsbaarheden in beveiliging'

In het Kadaster worden de gegevens over vastgoed in Nederland opgeslagen. Het systeem is zo lek dat het Kadaster vreest dat foutieve informatie in de registraties van onroerendgoedbezit, hypothecaire onderpanden en beslagen kan sluipen. ,,Het risico bestaat dat Kadaster-diensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben'', stelt de Kadaster-directie in interne stukken die het dagblad zegt in handen te hebben.