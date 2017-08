Kafkaëske toestanden bij kabelmaatschappij Ziggo

'Door dat breien ben ik weer gaan leven'

7:00 ,,Het was zo’n dag. Mijn man was overleden en ik zat alleen thuis te somberen'', weet de Rotterdamse Joke van der Put (85) nog. ,,Ik heb mezelf toen bij de lurven gepakt om naar buiten te gaan. Toen zag ik dat bord: 'gemotiveerde breioma’s gezocht'. Ik ben naar binnengelopen en nooit meer weggegaan. Het is fantastische wol en je ligt in de Bijenkorf. Ik ben weer gaan leven.''