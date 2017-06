Kamer: soepeler bonusregels bankiers mogelijk

Gemeente Waalre raakt dossiers van inburgeraars kwijt

16:18 In de Brabantse gemeente Waalre is een flink aantal dossiers van inburgeraars zoek. De wethouder zorg en welzijn in Waalre, Hanneke Balk, noemt het kwijtraken betreurenswaardig. De gemeente heeft geen idee waar de dossiers zijn.