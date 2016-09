Kamer stemt in met actieve registratie orgaandonoren

Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren was door vertraging in het openbaar vervoer afwezig. Hij was van plan tegen de nieuwe donorwet te stemmen. In dat geval zou het voorstel zijn verworpen.



Het gaat om een plan waarbij iedere Nederlander automatisch in het donorregister terecht komt, tenzij men aangeeft dat niet te willen. Vorige week meldden de fracties van VVD, CDA, PVV, SGP en ChristenUnie en wat losse Kamerleden nog daar geen brood in te zien.



Recht

Voor hen is ieders recht heilig om zelf te beslissen over zijn of haar lichaam. Tijdens de stemming werd echter aan iedere parlementariër gevraagd om zelfstandig een medisch-ethisch oordeel te geven over het plan; genoeg Kamerleden hebben nu anders gestemd dan hun fractie had geadviseerd. Initiatiefneemster Pia Dijkstra zwakte recent haar omstreden voorstel nog af, in de hoop op meer steun. Mensen stemmen niet meer automatisch compleet in met orgaandonatie als ze niet reageren op meerdere verzoeken om een keuze te maken. Dit oorspronkelijke idee stuitte op groot verzet.