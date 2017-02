Kamer steunt oplossing Oekraïneverdrag

Die laatste drie partijen werden hard aangevallen omdat zij vóór en kort na het referendum van 6 april 2016 plechtig beloofden de uitslag te respecteren. Zij veranderden van mening door de bijlage bij het verdrag die Rutte eind vorig jaar in Brussel heeft onderhandeld. Daarmee stelt de minister-president tegemoet te komen aan de belangrijkste zorgen van de nee-stemmers. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is dat ‘inlegvel’ in feite leeg. ,,De tekst verandert helemaal niets aan het verdrag.” VVD’er Han ten Broeke verweet het CDA vervolgens een ‘vakantievierende oppositiepartij’ te zijn die wegloopt van verantwoordelijkheid. Hij wees erop dat de christendemocraten eerder vóór het verdrag hebben gestemd en juist tegen referenda zijn.

Voor de zoveelste keer

De Kamer was zichtbaar Oekraïneverdrag-moe. Meerdere Kamerleden memoreerden dat ze voor de zoveelste keer debatteerden over het onderwerp en spraken de wens uit dat dit de laatste keer zou zijn. Voor de Tweede Kamer is dat ook zo. De Senaat moet zich na de verkiezingen nog buigen over het verdrag tussen de EU en Oekraïne.



Daar kan het kabinet, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, niet op een meerderheid rekenen. Voor voldoende steun in de Eerste Kamer zijn minimaal twee senatoren van het CDA nodig. Die partij keert zich in de Tweede Kamer sinds de referendumuitslag tegen het goedkeuren van het verdrag, maar Europa-gezinde senatoren zouden voor willen stemmen.