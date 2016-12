Kamer: toom buitenlandse sponsors partijen in

Teller Serious Request op ruim 3 miljoen euro

22 december De 3FM-actie Serious Request heeft tot vanavond in totaal 3.073.610 euro opgebracht. Veel van dat bedrag is het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneselijk zieke jongetje Tijn. Zijn initiatief heeft tot vanavond al ruim acht ton opgeleverd. Het doel van Tijn en z'n vader was aanvankelijk om 100 euro om op te halen.