Kamer verbijsterd door lucratieve OV-chipkaart

Het kabinet moet ook uitleggen waarom de financiële situatie van de onderneming via de media naar buiten moet komen. Deze krant meldde vanmorgen dat de OV-chipkaart zich heeft ontwikkeld tot een ware geldmachine . In vijf jaar tijd maakte Translink, het bedrijf achter het OV-pasje, 55 miljoen euro winst met de plastic kaartjes. Dat is een rendement vergelijkbaar met een bedrijf als Apple, terwijl Translink kostendekkend zou werken. Ook werden aandeelhouders gespekt. ,,Ik vind dit stuitend, schandalig en oneerlijk'', briest CDA’er Martijn van Helvert. ,,Hier moet wel een heel sterk verhaal tegenover staan van het kabinet.'' Volgens Van Helvert heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren meermaals de vraag gekregen wat er met de gelden gebeurde.

Nooit geïnformeerd

,,We kregen steevast het antwoord dat dit maar een beetje was en dat het geld terug ging naar de reiziger. We zijn nooit geïnformeerd over de enorme winst en het feit dat heel veel aan aandeelhouders is uitgekeerd. Ik wil zo snel mogelijk weten of en hoeveel de reiziger standaard teveel betaalt aan de OV-chipkaart.''