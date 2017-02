Kamer voor participatieverklaring nieuwkomers

Campingbaas boos over bezoek Asscher

21:54 Eigenaar Jan Engel van de beruchte camping Fort Oranje in Rijsbergen is boos op minister en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher die vanmiddag onaangekondigd een bezoek kwam brengen. De campingbaas zegt dat hij niets wist over de komst van Asscher en dat de PvdA-leider zich ook niet bij de ingang heeft gemeld.