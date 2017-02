Kamer wil geen regels voor Zwarte Piet

De PVV wil dat het glashelder in de wet komt. Een Zwarte Piet ‘heeft een egaal zwart of donkerbruin gezicht, rood geverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen’. En de partij van Geert Wilders wil hem ‘gekleed in een fluweelachtig pak met pofbroek’ en ‘een hoofddeksel met een gekleurde veer’.



Daar gaat de Tweede Kamer echter niet in mee. Na alle discussie rond de al dan niet discriminerende figuur van Zwarte Piet, hoopte de PVV klip en klaar een donker Pietenkorps te garanderen per wet.



Maar daar is de Tweede Kamer juist kritisch over. Tradities moeten niet via wetten worden ‘bevroren’, vinden de partijen. ,,Je bevriest de tijd. Dat is nu juist wat je niet moet willen,’’ zei Ronald van Raak (SP) vanmorgen bij de behandeling van het PVV-wetsvoorstel. ,,Discussies over tradities moeten juist gaande blijven. En dan het liefst buiten de Tweede Kamer.’’