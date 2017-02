Kamerdebat: gaat Nederland ook de wietteelt gedogen?

‘Gedogen’ betekent niet ‘legaliseren’. Bij legaliseren of reguleren zou de gemeente namelijk een vergunning moeten verlenen waarin staat dat de wietteler ontheven is van de Opiumwet en dus niet strafbaar is. Bij gedogen blijft de wietteler strafbaar, maar hij ontloopt vervolging als hij aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking voldoet.



Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis lijkt een meerderheid in te stemmen met het reguleren van wietteelt. Een wetsvoorstel, ingediend door Vera Bergkamp (D66), lijkt steun te krijgen van de PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en de groep Bontes/Van Klaveren. VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen.



Er lopen al experimenten met gereguleerde wietteelt in diverse gemeenten, waaronder Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Nijmegen en Rotterdam. Even leken deze experimenten te worden gedwarsboomd: een motie van CDA-Kamerlid Peter Oskam in 2015 riep de regering op te stoppen met de gemeentelijke productie van cannabis voor coffeeshops. De wietwet leek nog verder weg toen Kamerlid Magda Berndsen (D66), die zich sterk maakte voor meer regulering van cannabis, in september 2015 de Kamer verliet.