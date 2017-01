Kamerdebat gestaakt wegens 'opkomende griep' minister Blok

Gelderse vriendengroep ontwricht door seksueel misbruik

16:43 Twee gezinnen uit het Gelderse Vorden waren hechte vrienden. Ze woonden zelfs bij elkaar in de straat en gingen samen op vakantie. Hun kinderen waren over en weer kind aan huis. Maar op 31 augustus 2015 stortte hun wereld in. De 15-jarige dochter van het ene stel beschuldigde goede vriend Patrick W. (43) van seksueel misbruik. En hij bekende.