Kamp: jaar op jaar kijken of gaswinning verder omlaag kan

Met die toezegging verzekert Kamp zich van voldoende politieke steun voor zijn besluit om de komende vijf jaar 24 miljard kubieke meter aardgas uit het Groninger veld te pompen. Alleen in (heel) strenge winters mag de hoeveelheid oplopen tot maximaal 30 miljard kuub. Ter vergelijking: in 2013 piekte de winning nog met 54 miljard kubieke meter.



Met een stabiele gasproductie tot en met 2021 denkt Kamp de risico's op aardbevingen zo veel mogelijk te beperken en tegelijkertijd te zorgen dat iedereen zijn huis kan verwarmen en kan koken. Maar mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volgens de nieuwe Mijnbouwwet alsnog worden gedwongen minder op te pompen. Die bevestiging gaf voor coalitiepartij PvdA de doorslag om zich achter Kamp te scharen. Ook de VVD is akkoord.



'Beloning voor de NAM'

De voltallige oppositie blijft zich echter verzetten tegen een vastgelegd productieplafond van vijf jaar. Zij snappen niet waarom Kamp vasthoudt aan zo'n lange periode, als de politiek tegelijkertijd ieder jaar alsnog kan ingrijpen. ,,Onbegrijpelijk", meent CDA-Kamerlid Agnes Mulder, die spreekt van een 'beloning voor de NAM'.



Partijen wijzen Kamp erop dat er nu al kansen liggen om de productie verder te kunnen verlagen, bijvoorbeeld door industrieën versneld te laten overgaan op geïmporteerd gas. Daarnaast heeft energiebedrijf Engie gezegd minder gas te willen afnemen dan het contractueel verplicht is. PVV-Kamerlid Reinette Klever meent dat Engie op haar wenken bediend moet worden, omdat bewezen is dat een lagere productie leidt tot minder bevingen. Volgens Kamp probeert Engie een contractueel geschil over de gasprijs op te lossen met een beroep op de politiek, terwijl de hoeveelheid aardgas die de komende jaren nodig is niet afneemt.



Compensatie

Kamp krijgt ook steun van een Kamermeerderheid om de afhandeling van schadeherstelverzoeken beter af te handelen. Vanuit Groningen klonk de afgelopen jaren veel ontevredenheid over de stevige vinger in de pap daarbij van de NAM, die opdraait voor de schade aan huizen en bedrijven door de gaswinning. Gedupeerden die bot vingen, verloren hun vertrouwen in een goede afhandeling.



De Nationaal Coördinator Groningen, in de persoon van prominent PvdA'er Hans Alders, moet ervoor zorgen dat schademeldingen beter worden afgehandeld. Er klinkt echter ook kritiek op Alders zelf. Kamp is het met de Kamer eens dat de NAM in het proces meer op afstand wordt geplaatst. Hij weigert de NAM helemaal buiten te sluiten, omdat dit bedrijf immers de schade moet vergoeden.



Tegelijkertijd is Kamp bereid om te kijken of de wettelijke bevoegdheden van de Nationaal Coördinator kunnen worden verruimd. Daarnaast is volgens Kamp de omstreden contourenkaart van tafel, waardoor gedupeerden die net buiten het omlijnde aardbevingsgebied wonen niet in aanmerking kwamen voor compensatie.



Niet alle partijen zijn tevreden. SP-Kamerlid Eric Smaling houdt vol dat de schadeafhandeling niet serieus wordt genomen. Het medeleven dat NAM-directeur Schotman vorige week uitte naar de gedupeerden doet hij af als 'huichelachtige bullshit'. Kamp, gesteund door de VVD, vindt dat dergelijke uitlatingen van politici geen recht doen aan de inspanningen die worden geleverd en niet bijdragen aan het herstel van vertrouwen in Groningen.