Kans op mooie dingen door rigoureuze aanpak inburgering

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) is het zat : de landelijke politiek voert al jaren een 'aantoonbaar mislukt' integratiebeleid. Daarom trekt hij nu zijn eigen plan. Zo wil hij een verplicht programma optuigen met mentoren en stages, die de inburgeraar direct kennis moeten laten maken met Nederland - als volwaardig deelnemer aan de maatschappij. De doortastendheid van de wethouder getuigt van politiek pragmatisme en is een subtiele afrekening met de 'participatieverklaring' van partijgenoot Lodewijk Asscher, die in de illusie leefde dat een nietszeggend en symbolisch document voor betere integratie zou zorgen. Ik heb helaas in de praktijk gezien, als kind van gastarbeiders , dat veel mensen die aan hun lot worden overgelaten - door een overheid of een fabriek - helemaal niet de aandrang voelen om zich snel de cultuur en taal van een nieuw land machtig te maken. Daarbij moet wel worden opgetekend: de meeste nieuwkomers waren destijds laagontwikkeld, afkomstig uit primitieve negorijen, en dat geldt nog steeds voor een groot deel van de mensen dat ons land instroomt.

Mijn moeder heeft in Turkije bijvoorbeeld nooit leren lezen en schrijven. In feite vocht ze dus tegen een dubbele achterstand. Ze moest af van haar analfabetisme én ze moest een nieuwe taal leren. Dat is haar niet gelukt.



Het is terecht om met een vingertje naar eerdere regeringen te wijzen. Uit naïviteit of een zwaarwegend schuldgevoel hebben zij niet altijd even goed gehandeld.



Een ander voorbeeld dat ik regelmatig in lezingen aanhaal: ik moest als basisschoolleerling verplicht Turkse lessen volgen, onder de noemer 'behoud van eigen cultuur', maar ik had een enorme achterstand op het gebied van de Nederlandse taal. Later werd mijn generatie verweten dat ze niet goed is geïntegreerd. Daar zat iets tegenstrijdigs in.



Dat is echter één kant van het verhaal. Niet alle verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. De intrinsieke wil moet van de inburgeraar zelf komen, anders blijft het allemaal een vorm van corvee. Gelukkig heeft Rabin Baldewsingh daar ook aan gedacht: 'Wie niet meedoet, riskeert een korting op de uitkering.' Een rigoureuze aanpak weliswaar, maar het resultaat kan zomaar tot mooie dingen leiden.