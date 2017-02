Kapper in brand gestoken in kapsalon Enschede, mogelijke vluchtauto gevonden

De man was in de zaak aan het werk toen om half zeven iemand binnen kwam lopen. De dader overgoot het slachtoffer met een brandbare vloeistof en stak deze in de brand. Een aanwezige klant raakte ook lichtgewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie tast in het duister over de achtergrond van het incident en hoopt in contact te komen met getuigen. De dader zou ongeveer 1.80 meter zijn en een bivakmuts hebben gedragen. Hij zou mogelijk verderop in een donkere personenauto van het merk Seat zijn gestapt en met hoge snelheid zijn weggereden.