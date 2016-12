'Kassa voor platenlabels door dood sterren'

Terugblik 2016 De kanker is terug, maar Anne Marie gaat winnen van de tabaksmaffia

13:22 Als íemand in 2016 is begonnen aan een soort 'David tegen Goliath-strijd' is het wel de Zwolse moeder Anne Marie van Veen. Ze daagt de tabaksindustrie voor de rechter in een strafzaak. Om uiteindelijk de sigaret te laten verbieden. ,,Ik doe het dus niet voor het geld!'', zegt ze. Schrééuwt ze. In november keerde ondertussen haar longkanker in alle hevigheid terug.