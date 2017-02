Kat doodgemarteld in Venlo

‘Geen paniek na nieuw onderzoek rubberkorrels kunstgras’

18:10 De nieuwe uitzending van Zembla over mogelijke risico’s van rubberkorrels in kunstgras heeft niet of nauwelijks tot paniek geleid. Dat melden voetbalbond KNVB, de Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM. Bij de KNVB kwamen volgens woordvoerder Chris van Nijnatten weinig reacties binnen. ,,Niet meer dan een stuk of 25 uit het hele land.’’