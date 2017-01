Kerk doet aangifte wegens porno in biechtstoel

Omroep Tilburg ontdekte dat de video op de zender van pornoactrice Kim Holland was opgenomen in de Tilburgse kerk. Op de beelden is te zien hoe een stelletje seks heeft in een biechthokje.



,,Hier is sprake van belediging van de kerkgemeenschap door respectloos om te gaan met een godshuis. Een grens is overschreden. Het is aan het Openbaar Ministerie om te kijken onder welke strafrechtelijke categorie dat valt", zei bisschoppelijk woordvoerder Freek van Genugten tegen het Brabants Dagblad.



Kim Holland liet gisteren weten de situatie te betreuren. Ze was in de veronderstelling dat het filmpje was verwijderd en niet gepubliceerd zou worden. Pastoor van Noorwegen was niet tevreden en wilde er werk van maken. Nadat Bisschop Gerard de Korte ook adviseerde om stappen te ondernemen, is het bestuur naar de politie gegaan.