Kerkhofbeheerder had 'eigen tokootje' in grafzerken

Een beheerder van de begraafplaats in Papendrecht heeft namen en adressen van nabestaanden verkocht aan een leverancier van grafzerken. Ben B. (66) hoorde gisteren in de Rotterdamse rechtbank 240 uur werkstraf tegen zich eisen.

B. werd in mei 2015 ontslagen door de gemeente Papendrecht, waarvoor hij 40 jaar werkte. Justitie vermoedt dat hij zo'n 8.000 euro verdiende met zijn illegale praktijken. Nadat B. de gegevens had verkocht, kregen nabestaanden ongevraagd aanbiedingen voor graven of urn-tegels. Wanneer het bedrijf daadwerkelijk iets verkocht, ontving B. een bedrag tot 150 euro. B. heeft volgens het Openbaar Ministerie ook jarenlang zijn voormalig werkgever opgelicht: hij zou 40.000 euro aan grafrechten - bedoeld voor de gemeente - in eigen zak hebben gestoken.

Quote U had uw eigen tokootje en hield alles buiten de officiële administratie. Rechter ,,Ik werd lange tijd afgeperst en daar is het geld naartoe gegaan", verklaarde de zestiger geëmotioneerd tegen de rechter. Een inmiddels overleden, met naam genoemde kennis van de verdachte, zou hebben gedreigd zijn vrouw en dochter iets aan te doen als er niet werd betaald. Na het overlijden van de afperser in 2012 zou een ander geld hebben geëist. Volgens de officier van justitie is er geen enkele aanwijzing dat er iets klopt van 'het afpersverhaal'.

,,U had uw eigen tokootje en hield alles buiten de officiële administratie'', concludeerde de rechter. Van rond de 30 achterhaalde kwitanties die grafbestellers van de Papendrechter na cashbetaling ontvingen, is niets in de gemeenteadministratie teruggevonden.