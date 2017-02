Kerklid misbruikt kwetsbare meisjes en plundert kas

Een woordvoerder van de kerk wil niet veel kwijt over de beschuldigingen. ,,We weten heel weinig. Wat heeft zich er precies afgespeeld? Wat is de omvang? Je hoopt alleen dat het niet waar is. Je hoopt ook dat er geen direct verband is tussen de verduistering en...'' Het woord misbruik krijgt de woordvoerder niet over zijn lippen.



In een brief van het kerkbestuur aan de gemeenteleden komt het gevoel meer tot uitdrukking. De kerkenraad zegt zeer geschokt te zijn en roept op te bidden voor B., zijn vrouw en de slachtoffers. Aan de telefoon vertelt een kerklid hoe het aan de gemeenschap vreet. ,,Er zijn er die nu al maanden niet meer in de kerk komen, die het niet kunnen opbrengen.''